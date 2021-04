Volleybalsters Apollo 8 eindigen seizoen met zilver

De volleybalsters van Apollo 8 zijn er niet in geslaagd Sliedrecht Sport van het landskampioenschap te houden. In Zuid-Holland verloor de Bornse eredivisionst met 3-0. Het was de derde nederlaag voor Apollo 8 in de play-offs om de titel.

Het doel in Sliedrecht was een vierde wedstrijd in de serie van best-of-five eruit slepen. In die opdracht van de trainers Bart en Thijs Oosting slaagden de volleybalsters van Apollo 8 zaterdagmiddag niet. Opnieuw was Sliedrecht Sport te sterk, weer won de ploeg van de Hengelose coach Vera Koenen met 3-0. Het betekende de zesde nationale titel voor het volleybalbolwerk in Zuid-Holland.

Gewijzigde basisopstelling

Na twee eerdere nederlagen in de play-offs begon Apollo 8 met een gewijzigde basisopstelling aan wedstrijdnummer drie. Kim Klein Lankhorst en Tess de Vries begonnen op de bank, op hun plaatsen stonden Fleur Meinders en Emma Bredewoud. De andere namen waren die van Juliët Huisman, Rianne Vos, Carlijn Koebrugge, Eline Gommans en libero Florien Reesink. De zeven schoten uit het startblok en brachten Apollo 8 op een 2-0 voorsprong. Sliedrecht Sport herstelde zich rap, want binnen no-time had de ploeg de schade hersteld en stond er een stand van 6-2 op het scorebord in de Zuid-Hollandse hal, in het voordeel dus van de gastvrouwen.

Eerste setzege

Apollo 8 moest aan de bak en deed dat onder meer met wisselspeelster Daphne Knijff. De Bornse eredivisionist wist een aantal punten te scoren, maar met 16-10 en 18-12 bleef het verschil met Sliedrecht Sport groot. Met een ace van de ingebrachte Rinske Hofste voor Juliët Huisman, gevolgd door nog twee keer een gevaarlijke service, kroop Apollo 8 dichterbij. Teruggekomen tot 19-17 vroeg Sliedrecht-coach Vera Koenen een time-out aan. Enkele fraaie verdedigende acties aan beide kanten van het net later, zag Apollo 8 Sliedrecht de voorsprong verruimen naar 23-19. De gasten uit Borne toonden wederom veerkracht en knokten zich terug tot 23-21. Maar het mocht niet baten. Een goede service van de Weerselose Christie Wolt leverde Sliedrecht Sport uiteindelijk de eerste setzege op: 25-21.

Eerste punten voor Apollo 8

Net als in de openingsset waren in de tweede set de eerste twee punten opnieuw voor Apollo 8. Een exacte herhaling van de eerste set wist Apollo 8 te voorkomen, want na een 3-2 achterstand was de gelijkmaker voor de ploeg uit Borne. Met een servicebeurt van Bredewoud werd een opgelopen achterstand weer verkleind en kwam een stand van 6-6 op het scorebord. Beide ploegen deden niet veel voor elkaar onder, maar het was toch Sliedrecht Sport dat een gaatje wist te slaan: 12-9. Dat verschil noopte Apollo-trainer Thijs Oosting tot het aanvragen van een time-out.

‘Big points’

Twee punten op rij van Carlijn Koebrugge brachten Apollo 8 weer dichter bij Sliedrecht (17-15). De Bornse ploeg veerde opnieuw op, maar een slim balletje van Wolt bezorgde Sliedrecht een punt en de service terug (18-17), waarna de gastvrouwen als eerste de ‘big points’ bereikten (20-17). Tegen de servicedruk was Apollo niet bestand en moest het alles uit de kast halen om aan te haken. Het eerste setpunt wist Sliedrecht (24-20) niet te verzilveren, maar met een krachtige score van Wolt vanaf de driemeterlijn werd het 25ste punt binnengehaald: 25-21.

Alles of niets

De derde set was voor Apollo 8 alles of niets. Verlies zou het einde van de play-offs betekenen en de titel voor Sliedrecht. In tegenstelling tot de twee eerste sets ging het eerste punt naar Sliedrecht. Daar bleef het niet bij. Opnieuw zag Apollo 8 de tegenstander snel en ver uitlopen (6-2), waarna een felle Thijs Oosting in een time-out de ploeg weer op scherp zette. Met succes. Via een goede serviceserie van Marije ten Brinke kwam de ploeg terug tot 7-6.

Verzet gebroken

Hoe Apollo 8 ook knokte en vocht voor ieder punt, tegen het geweld en kracht van Sliedrecht leek de ploeg niet bestand. De gastvrouwen bouwden gretig een voorsprong op en roken al aan het kampioenschap met een stand van 20-15. Het verzet leek gebroken bij Apollo 8.

Kampioenschap

Ondertussen werd op de bank bij Sliedrecht al voorzichtig gevierd. Dat kon uitbundiger nadat het 24ste punt was binnengeslagen. Het kampioenschap van Nederland was een feit na een uithaal van Savelkoel, die Sliedrecht de zesde nationale titel bezorgde. In de play-offs rekende de ploeg met drie keer 3-0 af met uitdager Apollo 8, dat het derde jaar in de eredivisie extra glans gaf met het winnen van de beker. Dat was de eerste grote prijs in de clubhistorie. Het bereiken van de play-offs, nadat het reguliere seizoen was afgesloten als koploper, was op zich al een prestatie voor de jonge ploeg uit Borne.

Sliedrecht Sport - Apollo 8 3-0

Setstanden: 25-21, 25-21, 25-16