Volleybalsters Apollo 8 winnen derby en denderen door in kampioenspoule

Het kan niet op voor de Bornse eredivisionist. Na een eerdere zege op regerend landskampioen Sliedrecht Sport was Apollo 8 zaterdagavond in de eigen sporthal ook de sterkste ploeg in de derby tegen Eurosped. De bezoekers uit Vroomshoop openden in sneltreinvaart en met overtuiging de eerste set, die eindigde in een eenvoudige overwinning voor de ploeg van trainer Jan Berendsen en coach Diane Rademaker: 25-15.

Kansloos

De koploper van de kampioenspoule, waarin zes teams strijden voor een plek in de finale om de landstitel, wist zich in de tweede set te herstellen (25-23 winst), maar was weer vrijwel kansloos in de derde set. Daarin liep Eurosped heel snel uit naar een zeer comfortabele voorsprong, waarna Apollo 8 zich eigenlijk al snel richtte op de vierde set. De derde set eindigde in een 25-12 voor Eurosped.

In de vierde set waren de rollen weer omgedraaid en waren het de gastvrouwen die het voortouw namen. Dankzij de 25-18 winst voor Apollo 8 was een beslissende vijfde set nodig in een spectaculaire wedstrijd in een volgeladen sporthal. Voor de eerste maal deze avond pakte Apollo 8 het eerste punt, om die voorsprong snel weer uit handen te geven. Een 5-7 achterstand werd omgebogen in 10-10. Daarna ging het lange tijd gelijk op, totdat Apollo 8 op een 14-13 voorsprong kwam. Ook het laatste en beslissende punt ging naar de Bornse formatie, die daardoor de derby in haar voordeel besliste: 3-2.

Wilskracht

„We hebben gewonnen op wilskracht en met z’n allen als team te blijven knokken”, aldus een tevreden Apollo-coach Bart Oosting na afloop.