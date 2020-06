Volleybalsters in eredivisie op 10 oktober weer aan de bak

Rafael Nadal: ‘US Open in augustus? Op dit moment zeg ik nee’

16:26 In de week dat hij in Parijs normaliter op weg zou zijn naar zijn 20ste Grand Slam-titel keek Rafael Nadal alvast over de zomer heen. De Spaanse tennislegende, die gisteren 34 jaar werd, vraagt zich hardop af of de US Open in augustus nog wel kan doorgaan. ,,Zoals het er nu voorstaat, kan ik me er niets bij voorstellen. Nu zeg ik nee.”