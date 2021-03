Volleybaltopper Apollo 8 - Sliedrecht Sport uitgesteld

Sulejmani op zijn plek in Bern: van Ajax-recordaan­koop tot tevreden bankzitter

13:30 In Miralem Sulejmani treft Ajax vanavond de speler voor wie de club in 2008 het transferrecord verpulverde. ‘Mickey’ wilde via Amsterdam naar de wereldtop, maar die vond hij nooit. Inmiddels is de 32-jarige middenvelder al bijna zes jaar gelukkig bij Young Boys.