Volop vermaak voor hardlopers dit weekend in Twente

ENSCHEDE/VROOMSHOOP - Atleten kunnen dit weekeinde hun hart ophalen. Zaterdag met de triatlon in Vroomshoop, een dag later vindt in Enschede de 20ste editie van de Singelloop plaats.

Na de spectaculaire Strongmanrun afgelopen weekeinde in Nijverdal, waar ruim 8000 deelnemers over een parcours vol met hindernissen ploeterden, vindt zondag opnieuw een groot publieksevenement in de regio plaats: de twintigste editie van de Singelloop in Enschede. Opnieuw hardlopen, maar ditmaal zonder obstakels, modderpoelen en sloten die overwonnen moeten worden. Conform de naam van de loop leidt het parcours de deelnemers over de binnenzijde van de Enschedese singels. Het rondje telt een lengte van acht kilometer, met start en finish in het Volkspark.

Hoofdattractie

Het parcours lijkt op het oog zo vlak als een biljartlaken, maar onderweg bevinden zich een aantal locaties waar het 'vals plat' is. Om 14.30 uur klinkt het startschot van deze wedstrijd, de hoofdattractie van het door Atletiekclub TION georganiseerde evenement. De Singelloop - oftewel 5 Engelse Mijl met als exacte afstand 8.046,72 meter - is geschikt voor wedstrijd- en recreatielopers. Behalve de Singelloop kunnen de iets minder getrainde deelnemers ook kiezen voor de Dubbele Mijl, een race over 3,2 kilometer afstand. Het startschot wordt om 13.45 uur gelost.

Triatlon

Hardlopers kunnen een dag eerder ook al aan de bak in Vroomshoop. Handig is het dan wel als de deelnemers eveneens redelijk tot goed uit de voeten kunnen in zwemmen en fietsen, want in het dorp in de gemeente Twenterand wordt dan weer de Triatlon Vroomshoop gehouden. De eerste editie werd in 2009 gehouden tijdens de viering van het 150-jarig bestaan van Vroomshoop. Het evenement was opgezet door en voor Vroomshopers, maar het deelnemersveld heeft zich de afgelopen jaren flink uitgebreid. Inmiddels reizen triatleten uit alle delen van het land af naar Vroomshoop.

De wedstrijd begint om 11.30 uur met de 2e divisie team sprint mannen en vrouwen, die in Vroomshoop de laatste race in een reeks afwerken. Daarna is het de beurt aan de individuele deelnemers. Die kunnen kiezen voor de kwart afstand (1000 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen) of de achtste triatlon (500 meter, 20 kilometer en nog eens 5 kilometer hardlopen). Gezwommen wordt er in het water van openluchtzwembad De Zandstuve.