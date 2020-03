Volop vraagtekens over doorgaan interland Oranje in Enschede

FC Twente heeft al de nodige voorbereidingen getroffen voor die interland. Zolang er geen definitieve streep door de wedstrijd gaat, gaat de club daar ook mee door. De voorverkoop van de kaarten is nog niet gestart. Het duel tegen de Grieken was in eerste instantie gepland als oefenwedstrijd op weg naar het EK. Het is de tweede keer in de historie dat het Nederlands elftal de Grolsch Veste aandoet.