Volta Limburg Classic na fotofinish prooi voor Müller

Met liefst 45 hellingen op het menu is de Volta Limburg Classic een mooie opwarmer voor de Amstel Gold Race. Waar de koers vroeger (toen het nog door het leven ging als Hel van het Mergelland) kon rekenen op sterke ploegen aan het vertrek, deed er dit jaar geen enkele World Tour-ploeg mee. Zelfs Jumbo-Visma liet verstek gaan voor de UCI 1.1 koers. Roompot-Charles was wel van de partij in Eijsden.



Ben Hermans, Patrick Müller en Justin Jules reden met nog twintig kilometer te gaan weg uit het uitgedunde peloton. Ze werkten goed samen en gingen de zes kilometer lange slotronde met een voorsprong van een halve minuut op de achtervolgers Quentin Pacher en Rasmus Guldhammer in. Het peloton was toen al gezien.



Hermans probeerde een sprint nog te ontlopen, maar tevergeefs. Op de steentjes van Eijsden ging Jules als eerste de slotbocht door en leek hij de overwinning te pakken, maar toen kwam de renner van Vital Concept stevig opzetten. Na bestudering van de fotofinish (dat zo'n tien minuten in beslag nam) werd Müller als winnaar aangewezen.



Müller volgt met zijn overwinning Jan Tratnik op.