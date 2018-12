Von Piekartz terug aan het net bij Sm’Aesch

Von Piekartz zette afgelopen april een punt achter haar topsportcarrière. De Ootmarsumse, vriendin van de Duitse topwielrenner Marcel Kittel, was benieuwd naar een leven zonder de dagelijkse trainingen en de wedstrijden in het weekeinde. „Na dit seizoen las ik een pauze in. Ik neem een half jaar de tijd voor mezelf, om te ontdekken of ik het volleybal mis. Mocht dat zo zijn, dan ga ik weer ergens volleyballen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik wel ergens aan de bak kom”, sprak de in het Zwitserse Aesch woonachtige Von Piekartz destijds over het besluit.