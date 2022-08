‘Voor 4 miljoen heeft Feyenoord de linker teen van Zerrouki en Heracles springplank naar Europese topcompetities’

podcastENSCHEDE - De vakanties van Leon en Ralph zitten er (bijna) op en dus is het tijd om de balans op te maken na de voorbereiding van FC Twente en Heracles. Bij FC Twente zijn ze nog niet onder de indruk van de interesse van Feyenoord in Ramiz Zerrouki en ondanks de degradatie is Heracles Almelo wel een springplank naar Europese topcompetities gebleken.

Als het aan Heracles-watcher Ralph Blijlevens ligt, moeten we dit seizoen vooral letten op Sem Scheperman. De 20-jarige middenvelder is volgens Ralph the one to watch dit jaar. Volgens Ralph kan Heracles echter nog wel wat scorend vermogen gebruiken. Dat de naam van Thomas Bruns wordt genoemd, is dan ook niet vreemd. „Lammers vindt het een pre dat hij uit de eigen regio komt", vertelt Ralph. Ook de naam van ex-Heraclied Ben Rienstra wordt genoemd.

Streuer niet onder indruk van interesse in Zerrouki

Bij Feyenoord wordt de naam van middenvelder Ramiz Zerrouki genoemd. Jan Streuer, technisch directeur van FC Twente, is volgens FC Twente-watcher Leon ten Voorde echter niet onder de indruk van de Rotterdamse interesse. „Zerrouki heeft nog een tweejarig contract en is international van Algerije, een topland in Afrika", vertelt Leon. Dat Feyenoord interesse onlangs nog meer dan 8 miljoen betaalde voor Quinten Timber sterkt de positie van Twente. „En financiële noodzaak om te verkopen is er ook niet.”

Vijf Heraclieden naar topcompetities

Over verkopen gesproken: Ralph breekt daarvoor een lans voor Heracles. Vijf spelers van de ploeg van vorig seizoen spelen nu in een Europese topcompetitie: Luca de la Torre (Celta de Vigo), Giacomo Quagliata (US Cremonese), Noah Fadiga (Brest), Delano Burgzorg (Mainz) en Janis Blaswich (RB Leipzig). „Dat maakt de degradatie nog wel meer een wanprestatie", zegt Leon daarop. Maar uiteindelijk heeft de club wel spelers klaargestoomd voor Europese topcompetities, reageert Ralph. „En dat is knap werk.”

‘Cukaricki niet onderschatten’

Voor FC Twente draait het nu om de wedstrijd tegen FK Cukaricki (toch wel een tongbreker voor Frank..). „Het wordt echt geen makkie voor FC Twente", waarschuwt Leon alvast. Cukaricki is de laatste jaren uitgegroeid tot de derde ploeg van Servië. „Een echte opleidingsploeg", aldus Leon. Hoewel hij dus waakt voor onderschatting verwacht Leon wél een Twentse overwinning donderdag. „Ja, Twente gaat winnen met 2-1.”

Voetbalverslaggevers Leon ten Voorde en Ralph Blijlevens bespreken samen met host Frank Bussink de prestaties van en laatste ontwikkelingen bij FC Twente en Heracles. Heb je vragen over FC Twente of Heracles? Mail ze dan naar podcast@tubantia.nl en wellicht krijg je in de volgende aflevering antwoord.