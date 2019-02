Voor Ajax is het te hopen dat Bale niet scoort

De 29-jarige Bale wist in 126 wedstrijden minimaal één goal te maken en dat was 105 keer goed voor de winst. Slechts acht wedstrijden waarin Bale scoorde draaide op een verliespartij uit. De laatste keer was dus op 31 augustus 2014, toen Real Madrid uit bij Real Sociedad met 4-2 verloor.



Dit seizoen staat de teller van Bale op zes doelpunten in La Liga en drie in de Champions League. Afgelopen zaterdag scoorde hij tegen Atlético Madrid zijn 100ste doelpunt in het shirt van Los Blancos, maar is hij verre van zeker van een basisplaats. In de pikorde lijken Vínicius Júnior en Lucas Vázquez boven hem te staan.