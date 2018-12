Voor Ajax liggen er kansen tegen titelhouder Real Madrid

Door Tim Reedijk



Real Madrid won de laatste drie edities van de Champions League en dus kun je van een gunstige loting nooit spreken. Maar de club heeft dit seizoen grootste moeite om het vertrek van Cristiano Ronaldo op te vangen. In de stadsderby tegen Rayo Vallecano zat het Santiago Bernabéu voor 68 procent vol. Real Madrid oogt bleu en presteert matig. Rayo werd ondanks een reeks serieuze kansen op de gelijkmaker nog nipt verslagen (1-0), maar vorige week nog won het bescheiden CSKA Moskou met ruime cijfers in Madrid (0-3). Bij beide wedstrijden werden de Real-spelers na afloop uitgefloten.



Ook de nieuwe trainer Santiago Solari heeft moeite om ‘Los Blancos’ op de rails te krijgen. Hij volgde Julen Lopetegui op, die in oktober al ontslagen werd nadat hij in de zomer in dienst trad in Madrid. Lopetegui was toen bondscoach van Spanje en maakte zich op voor het WK, maar nadat het nieuws bekend werd dat hij trainer in Madrid zou worden, besloot de Spaanse bond de 52-jarige Lopetegui twee dagen voor de eerste wedstrijd van Spanje op het WK de laan uit te sturen. Lopetegui stond met Real Madrid op een uiterst schamele negende plaats toen hij plaats moest maken.



Onder Solari kreeg Real weer enigszins de geest. De grootste gaten zijn gedicht in La Liga, maar de vierde plek op vijf punten achterstand op het eveneens niet ongenaakbare FC Barcelona is voor Real-begrippen onder de maat. Met name het scorende vermogen is sterk afgenomen sinds Ronaldo voor een Italiaans avontuur koos. Anderzijds ligt alles nog open in Spanje omdat er geen gedoodverfde kampioen is opgestaan én heeft Real Madrid in principe voldoende kwaliteit om alsnog een serieuze gooi naar de titel te kunnen doen.