Voor dit soort wedstrijden kwam Steven Berghuis naar Ajax: ‘Dit is genieten’

SamenvattingSteven Berghuis maakte gisteravond zijn eerste goal in dienst van Ajax, dat met 1-5 won van Sporting . De van Feyenoord overgekomen aanvaller maakte met de 1-3 een cruciale treffer in de eerste helft. ,,Het was genieten op het veld.”

Of hij voor dit soort avonden naar Ajax was gekomen, zo werd Berghuis gevraagd voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ja, zeker. Ik heb genoten van ons spel, individueel en als team. Dit is wat je wilt als speler. Op dit podium spelen en indruk maken. Domineren. Dat is Ajax gedaan heeft vandaag en dat is wat we willen laten zien als Ajax zijnde. Dat heeft Ajax in het verleden al gedaan en nu maak ik het zelf mee. Dit is genieten", aldus Berghuis.

Na zijn beladen overstap van Feyenoord naar Ajax wachtte Berghuis nog altijd op zijn eerste goal in Amsterdamse dienst, maar na een schitterende aanval kwam die er gisteravond in Portugal. Of hij die goal nodig had? ,,Niet per se nodig, maar het is wel lekker als je zo snel mogelijk je eerste maakt. Je moet daarin blijven investeren door loopjes te blijven maken. Dit was een erg mooi moment om mijn eerste goal te maken. Mijn aanname creëert eigenlijk de kans, een mooie goal.”

Door het wegvallen van Davy Klaassen speelde Berghuis op tien in plaats van op rechts. Daar was het Antony die een weergaloze wedstrijd speelde. ,,Natuurlijk is Antony een concurrent, maar ik geniet er ook van om samen met Antony te spelen. We moeten hem voeden, want in één-tegen-één-situaties is hij levensgevaarlijk. Ik geniet van Antony, David Neres, Dusan Tadic: zo bekijk ik het, eerlijk gezegd. Dit is wat je wilt als voetballer, op naar meer van dit soort wedstrijden.”

Volledig scherm Steven Berghuis viert zijn goal. © Pro Shots / Jasper Ruhe