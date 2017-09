Voor handbalsters DSVD en Bentelo begint een nieuw seizoen eerste divisie

Beide teams worden dit seizoen aangevoerd door een nieuwe technische staf. Bij DSVD hebben Jildou Dijkstra en Olga ten Hove, afkomstig van het Raaltense Kwiek, het stokje overgenomen van Erik Zandstra. Tom Geertshuis is bij Bentelo aangewezen als nieuwe oefenmeester als opvolger van Miro Stare.

Voor DSVD is het seizoen pas net ten einde, nadat het promotie naar de eredivisie op een haar misliep tegen het Emmense E&O. En dat is te merken, vindt Dijkstra. „We hebben een relatief korte voorbereiding gehad doordat dames pas laat op vakantie konden. Daardoor hebben we nog maar weinig momenten gehad dat we met het team compleet waren in de voorbereiding. Daar komt bij dat twee speelsters door de enkel zijn gegaan deze week en vorige week. Die zijn we nog wel even kwijt." Geen ideale voorbereiding dus, zou je zeggen. „Het kost gewoon tijd. Ik denk dat we er klaar voor zijn zo goed als we kunnen voor nu."

Pieken en dalen

Ook in Bentelo kenden ze een pittige voorbereiding met oefenwedstrijden tegen onder meer eredivisionist Borhave en een topclub uit Duitsland. „Dat zijn wel de wedstrijden waarin je elkaar kunt vinden", vertelt Geertshuis. „Zowel negatief als positief. We hebben nu nog teveel pieken en dalen. Daar moeten we een rechte lijn in zien te krijgen." Zondag staat voor Bentelo de eerste competitiewedstrijd op het programma, als de ploeg in Eindhoven tegen PSV speelt. „PSV heeft zich goed versterkt deze zomer. Een stugge ploeg die vanuit de dekking heel snel omschakelt. Daarnaast is het een tegenstander waar lastig van te winnen valt als ze thuis spelen."

Automatismen

Voor DSVD begint de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd in Breezand bij ZAP, een ploeg waar Dijkstra al het nodige vanaf weet. „ZAP heeft een hele goede schutter voorop en een sterke keepster." Ook de trainer is geen onbekende voor Dijkstra. „Arthur (Langedijk red.) heeft net als wij een verleden bij Kwiek. Hij is tevens nieuw dus ook voor hem kost het tijd. We gaan zien hoe het uitpakt." Volgens Dijkstra zijn de afspraken het grootste aandachtspunt bij DSVD momenteel. „De afspraken moeten duidelijker en goed worden uitgevoerd, waardoor we meer vanuit automatismen kunnen gaan werken."

Nieuw avontuur

Geertshuis, die met Bentelo een keer niet tot de laatste snik tegen degradatie wil handballen, is blij met zijn overstap naar de eerstedivisionist. „Voor mij was het een hele stap om weg te gaan bij Combinatie, waar mijn carriere zich tot nu toe heeft afgespeeld." De oefenmeester speelde zelf bij de Overdinkelse formatie en trainde de jeugd en later drie jaar het damesteam. „Op dit moment is het een goede stap geweest om weg te gaan en elders te kijken. Ik vind het mooi dat ik deze kans heb gekregen bij Bentelo."

DSVD

Trainer: Jildou Dijkstra en Olga ten Hove (eerste seizoen).

Nieuw: Winkels (jeugd), Scholten en Spekhorst (tweede), Trooster (Bentelo).

Vertrokken: Veldhuis (Bentelo), Lansink (Borhave), Meulenbroek (derde), Jalving (E&O).

Bentelo