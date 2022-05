Voor Heracles komt het aan op de laatste pot

Zal een ‘herdenkingsmoment’ op de voetbaltribunes eerder zo’n impact hebben gehad als gisteravond in Waalwijk? Het was in de 18de minuut. Duizenden zaklampjes gingen aan, het werd muisstil in het Mandemakers Stadion. ‘Rust zacht Matt en Pepijn’ stond er op het spandoek dat werd ontrold, verwijzend naar een noodlottig ongeval van de twee jonge voetbalvrienden van RKC. Het You’ll never walk alone was nog niet afgelopen of Michiel Klamer schoot de gastheren op een 1-0 voorsprong. Volkomen uit het niets, het was de eerste serieuze actie van de lepe RKC-spits.