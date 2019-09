Voor het eerst in jaren was het weer een échte Twentse derby

Als de namen van de spelers uit Almelo worden opgenoemd door stadionspeaker Jan Bruins is er weinig van te verstaan. Hij roept de Almelose doelman Janis Blaswich om: de thuissupporters fluiten en zingen. Het bomvolle uitvak van Heracles juicht en zwaait met zwart-witte vlaggen. Vak P rolt een enorm spandoek uit met een grote Obelix en de tekst: 'Come on Twente'.