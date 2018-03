Voor Zenderen Vooruit begint het feest nu pas echt

Quote Als ik drie jaar achter elkaar vijfde word en er alles aan heb gedaan, valt er naar mijn mening niet meer uit te halen Leoniek Besselink, trainster ZV Drie jaar lang speelden ze in de hoofdklasse en elk jaar was de vijfde plek de eindklassering. Besselink geloofde er niet in dat er nog meer uit te halen viel en stond op het punt te vertrekken. Tot het bestuur bij haar aanklopte. „Blijf nog 1 jaar, vroegen ze." De trainster moest ZV behoeden voor de hoofdklasse zodat de clubleiding op zoek kon naar een goede vervangende trainer. Het werd meer. Veel meer. Na de zomer gaat de ploeg het hele land door in de tweede divisie met Besselink aan het roer.

Twijfels

„Als ik drie jaar achter elkaar vijfde wordt en er alles aan heb gedaan, valt er naar mijn mening niet meer uit te halen." Besselink twijfelde dan ook om op het verzoek van het bestuur in te gaan. „Natuurlijk heb ik getwijfeld. Uiteindelijk heb ik toegezegd met de voorwaarde dat we kampioen zouden worden. En het is gewoon gelukt!" ZV wist al haar thuiswedstrijden te winnen en speelt volgend seizoen onder meer de derby tegen De Tukkers. „Dat zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Het is jammer dat Olympia eruit gaat."

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Borger wist ZV door het verlies van concurrent DSVD al dat het kampioenschap binnen was. „Ik had al zo'n voorgevoel. We hebben vervolgens de ouders gebeld en die zijn nog met acht auto's naar Drenthe gereden. Daar hebben we na afloop van de wedstrijd het feestje gevierd met iedereen."

Het verhaal gaat onder de foto verder

Volledig scherm Leoniek Besselink begint volgend jaar aan haar vierde seizoen bij bij het eerste van Zenderen Vooruit. Dochter Sil Besselink kijkt toe vanaf de bank. © Frans Nikkels

Zonder de benodigde papieren verwacht Besselink ook de komende twee jaar langs de lijn te staan bij de ploeg waarin ook haar dochter actief is. „Met papierloze trainers is niets mis mee. Het moet je passie zijn. Ik ben een trainer die meelift en luistert naar de jonge generaties handballers die er alles voor over hebben om te groeien in deze sport."

De gedreven Zenderse heeft de nodige cursussen gevolgd en denkt er niet aan om een trainersdiploma te halen. „Alles en iedereen wil tegenwoordig maar professionaliseren. Op mijn werk hoor ik niets anders en inmiddels heeft de hype ook de oversteek gemaakt naar mijn geliefde sport. Dit juich ik wel toe maar het hoeft niet altijd de kwaliteit te verbeteren. Al die theoretische inhoudelijke bagage. De meeste trainers hebben geen zin om daar ook nog veel tijd in te besteden."

Quote Ik ben een trainer die meelift en luistert naar de jonge generaties handballers die er alles voor over hebben om te groeien in deze sport Leoniek Besselink, trainster ZV

Nieuwe speelsters

Op de vraag wat ZV te zoeken heeft in de tweede divisie, is Besselink stellig: „Wij hebben heel veel te zoeken in de tweede divisie." Ze wijst naar clubs uit de regio waar het in het verleden geen groot succes werd. „Stevo, BWO, Hacol. Allemaal clubs die na één jaar zijn gedegradeerd. Ik denk dat er heel veel speelsters in de regio handballen die net niet het eerste halen en bij ons aankloppen om mee te spelen." Besselink verwelkomt onder andere twee speelsters die ze twee jaar geleden zelf naar Borhave heeft laten gaan. „Dat was destijds een mooie stap voor die dames, maar ik ben ook heel blij dat ze nu terugkeren."

Op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Dat is nu de eerste prioriteit voor ZV. Daarna kijkt de trainster uit naar de verre uitwedstrijden. „Dat is weer een nieuwe ervaring en voor iedereen nieuw. Als het ons lukt om het eerste jaar te overleven, ben ik ervan overtuigd dat wij kunnen groeien als club."