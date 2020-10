Vooral negatieve herinneringen voor Ajax aan confrontaties met Engelsen

De laatste wedstrijd die Ajax op Engelse bodem speelde, is een van de meest merkwaardige uit de recente clubgeschiedenis. De Amsterdammers stonden in mei 2019 na 68 minuten met 2-4 voor op Stamford Bridge tegen Chelsea. Daley Blind vloerde Tammy Abraham, nadat er eerst zelf een overtreding op hem leek te worden gemaakt. De bal belandde bij Callum Hudson-Odoi, die de bal op de bal op de hand van Joël Veltman schoot.

Blind en Veltman kregen allebei hun tweede gele kaart en moesten eraf. Veltman stond binnen het zestienmetergebied waardoor de bal op de stip ging. Jorginho benutte de penalty en Chelsea kwam terug tot 4-4. De UEFA erkende achteraf dat Gianluca Rocchi de verkeerde beslissing nam. De wedstrijd in Amsterdam wonnen The Blues met 0-1, waardoor Ajax derde werd en niet doorging naar de volgende ronde van de Champions League.

Volledig scherm Ajacieden liggen balend op het gras na de 2-3 van Spurs. © ANP

Een jaar eerder steeg Ajax ver boven zichzelf uit in de Champions League. Ajax haalde de halve finale door onder andere Juventus en Real Madrid uit te schakelen. Na een 0-1 overwinning bij Tottenham Hotspur in Londen ging het thuis alsnog mis. Het verhaal is bekend, na een 2-0 voorsprong is het na 95 minuten 2-2. Lucas Moura, die de eerste twee goals ook al had gemaakt, kreeg de bal voor zijn voeten en maakte de 2-3. Spurs ging naar de finale.

De laatste Europese finale die Ajax speelde was eveneens tegen een Engelse club. In 2017 stonden Manchester United en Ajax tegenover elkaar in de finale van de Europa League. Na jaren van matige Europese prestaties van de Amsterdammers kopte de sociale media van Ajax: ‘We are back!’ Relatief eenvoudig wonnen de Engelsen onder leiding van José Mourinho met 0-2.

In 2013 behaalde Ajax een derde plaats in de Champions League-poule, een behoorlijke prestatie. Door te winnen in Amsterdam en 2-2 te spelen in Manchester hielden de Ajacieden van Frank de Boer Manchester City onder zich. Borussia Dortmund en Real Madrid gingen door naar de volgende ronde van de Champions League.

Volledig scherm De spelers van Ajax juichen na een goal tegen Manchester City. © AFP

Ook in 2012 behaalden de Amsterdammers een resultaat in Manchester, uit bij United won Ajax 1-2. Na een 0-2 thuisnederlaag was het klaar in de Europa League voor Ajax in de eerste ronde na de winterstop. In het laatste jaar van de UEFA Cup verloor Ajax onder leiding van Marco van Basten 1-2 op Villa Park. Ondanks de nederlaag tegen Aston Villa slaagde Ajax er wel in te overwinteren.

De andere twee ontmoetingen met Engelsen deze eeuw waren tegen Arsenal. In 2006 overwinterde Ajax in de Champions League, ondanks een thuisnederlaag tegen Arsenal en een 0-0 gelijkspel op Highbury. In 2002/2003 speelde Ajax twee keer gelijk tegen The Gunners in de tweede groepsfase van de Champions League. Door een goal van de achttienjarige Nigel de Jong gingen de Amsterdammers door naar de kwartfinale ten kosten van Arsenal.