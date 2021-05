Voormalig autosportbaas Max Mosley (81) overleden

Max Mosley, voormalig voorzitter van de internationale automobielfederatie FIA, is overleden. Dit is bevestigd door Bernie Ecclestone, de oud-topman van de Formule 1. De twee werkten door de jaren heen intensief samen. Mosley, in zijn functie destijds ook mede-organisator van de koningsklasse Formule 1, is 81 jaar geworden. Hij leed aan kanker.

Mosley, ook voormalig coureur, was van 1993 tot en met 2009 de baas van de FIA. Daarna werd hij opgevolgd door Jean Todt, die nu nog in functie is. ,,We waren als broers voor meer dan vijftig jaar”, zei Ecclestone (90) vanuit Ibiza. ,,Dit is een groot verlies. Maar aan de ene kant ben ik opgelucht. Aan zijn lijden is een einde gekomen.” Ook de familie van Mosley bevestigde het overlijden.

Ecclestone en Mosley worden gezien als de mensen die de Formule 1 van een vrij amateuristische bezigheid hebben omgevormd tot een professioneel instituut met aanzien, waarin sinds jaar en dag vele miljoenen in omgaan. Ook maakten ze de sport met veel maatregelen veiliger. ,,We zaten niet altijd op één lijn”, zei Ecclestone. ,,Wel slaagden we er altijd in onze meningsverschillen uit te praten en tot een gezamenlijke oplossing te komen.”

Volledig scherm Bernie Ecclestone. © AFP

Ook Todt stond stil bij het overlijden van Mosley. ,,Hij was een van de meest invloedrijke personen in de autosport. Met zijn initiatieven heeft hij bijgedragen aan veel meer veiligheid, zowel op de baan als op de weg. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Onze gedachten zijn bij zijn familie.”

Mosley studeerde natuurkunde aan de universiteit van Oxford, maar stapte later over naar de advocatuur. Hij reed in de Formule 2 voor Brabham en Lotus.

Mosley kwam ruim tien jaar geleden in opspraak, nadat de Britse tabloid News of the World foto’s had gepubliceerd waarin de suggestie werd gewekt dat hij zich inliet in een orgie met vijf vrouwen, van wie enkelen in nazikledij. Mosley won meerdere rechtszaken over de affaire.

Mosley was de zoon van Oswald Mosley, voormalig leider van de British Union of Fascists.