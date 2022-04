Voormalig Brits wereldkampioen darts Ted Hankey voor de rechter vanwege aanranding

Voormalig tweevoudig wereldkampioen darts Ted Hankey wordt beschuldigd van aanranding. Een politiewoordvoerder in de Britse regio Cheshire meldt aan de tv-zender Sky News dat de 54-jarige is aangeklaagd in verband met een incident dat in september vorig jaar plaatsvond.

Ted Hankey, tweevoudig wereldkampioen in de BDO-bond (in 2000 en 2009), zou in september vorig jaar een vrouw hebben aangerand. De Engelsman is inmiddels op borgtocht vrijgelaten en moet op woensdag 6 april voor de rechtbank verschijnen. Details over het incident waarvan hij beschuldigd wordt, zijn niet bekendgemaakt.

De carrière van Hankey, die de bijnaam The Count heeft, verwaterde de afgelopen jaren. In december vorig jaar werd duidelijk dat hij zich niet zou plaatsen voor het WK voor senioren dat in februari werd georganiseerd.

Hankey kwam altijd met een roodzwarte cape het podium op. Onlangs ging een bizarre video van hem viraal op sociale media. In het (gedateerde) filmpje was te zien hoe hij bij het uitgooien een gesprek met zichzelf aanging én over de duivel sprak.