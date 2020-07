Voormalig F1-baas Ecclestone (89) opnieuw vader geworden

Volgens het Zwitserse medium Blick maken zijn vrouw Fabiana (44) en zoon het goed. ,,Ik ben zeer trots”, vertelt Ecclestone. ,,Alles ging probleemloos. Na 25 minuten was de geboorte voorbij”, voegt een opgeluchte Fabiana toe.



Ecclestone heeft naast Ace nog drie kinderen. Met zijn eerste vrouw Ivy kreeg hij een dochter Deborah. Zij is inmiddels 65. Met de Kroatische Slavica kreeg hij twee dochters, Tamara (36) en Petra (32). Dat Ecclestone zelf al op zeer hoge leeftijd is, maakt hem niet angstig. ,,Op mijn leeftijd ben je niet meer bang voor de dood. Het is alleen belangrijk dat Fabiana en de baby in orde zijn. De geboorte van mijn eerste zoon is een nieuw hoogtepunt in mijn leven.”