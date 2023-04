Voormalig Heracles-trainer Wormuth over Rai Vloet: ‘Ik zal er voor hem zijn. Ook in de gevangenis’

LIVE wielrennen | Houdt leider Ide Schelling stand op megasteile slotklim in Baskenland?

Met Ide Schelling in de leiderstrui begint de derde etappe van de Ronde van Baskenland vandaag rond 13.40 uur in Errenteria. Kan hij in een rit met een zeer steile aankomst - met stijgingspercentages van 26% (!) - zijn trui verdedigen? We weten het rond 17.30 uur. Volg de koers in onze widget (zie hierboven).