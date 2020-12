Voormalig Nederlands kampioen wielrennen Ligthart stopt ermee

Ligthart droeg het roodwitblauw in dienst van Vacansoleil-DCM en reed later nog voor Lotto Soudal en Roompot. De afgelopen twee jaar was hij in dienst van het Franse Total Direct Energie. Zijn contract liep af. ,,Ik ben erg trots op wat ik bereikt heb. Dat was nooit gelukt zonder de mensen om me heen. Ik dank ze allemaal, in de eerste plaats mijn familie", aldus Ligthart, die zes zeges boekte als prof. Zijn laatste wedstrijd was de Ronde van Spanje waarin hij in de vijftiende etappe afstapte.



Ligtharts mededeling kwam een dag nadat Jesper Asselman bekendmaakte zijn maatschappelijke carrière voorrang te geven. De 30-jarige Delftenaar reed het afgelopen jaar bij Metec en verraste eerder in 2019 met het winnen van een etappe in de Ronde van Yorkshire in dienst van Roompot.