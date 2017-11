Voormalig nummer 1 Kerber kiest Belgische topcoach

Kerber maakte in 2016 een topseizoen door met twee overwinningen in grand slams (Australian Open en US Open) en olympisch zilver in Rio de Janeiro. Dit jaar wilde het totaal niet vlotten; ze won geen enkel toernooi en zakte op de wereldranglijst buiten de top 20. ,,Ik begin een nieuw hoofdstuk in mijn carrière met een nieuwe coach'', twitterde Kerber, die een jarenlange samenwerking met haar landgenoot Torben Beltz afbreekt.



Fisette vertelde aan Sporza dat hij zich met Kerber vooral gaat focussen op de grandslamtoernooien. ,,Ze wordt dertig jaar in januari. Ze heeft nog enkele jaren te gaan, maar ook niet meer zoveel jaren. Ze mikt dus op de allergrootste toernooien. Ik ben er ook van overtuigd dat haar spel iets te voorspelbaar was. Er was iets te weinig verrassing."