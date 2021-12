Voormalig nummer 4 van de wereld bergt tennisracket op

Vijf zinderende ontknopin­gen: dit zijn de voorgan­gers van clash Verstappen vs Hamilton

Max Verstappen kampioen? Of toch weer Lewis Hamilton? De apotheose nadert, met het laatste tweeluik in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. Vijf andere spetterende WK-ontknopingen uit de Formule 1-historie met drama tot in de slotkilometers.

30 november