'Voormalig tennisster Dokic jarenlang mishandeld door vader'

,,Ik ging kapot vanbinnen. Elke dag keek ik in de spiegel en zag ik die verwondingen", herinnert Dokic zich. ,,Ik werd depressief en had bijna zelfmoord gepleegd."



In het boek haalt de in Joegoslavië geboren Dokic vervelende herinneringen naar boven. ,,Als ik niet goed trainde of een mindere wedstrijd had gespeeld, dan wist ik dat ik een pak slaag ging krijgen. Mijn vader haalde dan zijn riem naar boven of trapte me met zijn harde schoenen tegen mijn schenen.



Wat ik allemaal heb meegemaakt, heeft mijn carrière verpest. Het was een vreselijke periode", aldus Dokic in The Sun. ,,Ik kon nooit iets goed doen en kreeg het bijna elke dag te verduren. Hij sloeg zó hard dat ik soms flauw viel."