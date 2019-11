Voormalig topschaatser Shani Davis kijkt ogen uit bij IJsbaan Twente

Davis was voor het eerst te gast in IJsbaan Twente, waar zaterdag en zondag de tweede World Cup voor junioren werd gehouden. „Een beautiful ijsbaan. Ik ben nog nooit op Twentse grond geweest. Het is geweldig om te zien hoeveel ijsbanen er in Nederland zijn waar je kunt schaatsen of trainen. Dat is heel bijzonder.”

Verrast

De inmiddels 37-jarige voormalige wereldkampioen allround en sprint was verrast te horen dat de World Cup het eerste internationale toernooi is op IJsbaan Twente sinds de oprichting elf jaar geleden. „Ik denk dat deze baan erg goed is om er toernooien op te houden. Het ijs is misschien niet zo snel als dat van Heerenveen, maar het is een goede laaglandbaan en ik denk dat je hier wel eerlijke wedstrijden kunt houden”, aldus Davis.

China

Davis is inmiddels gestopt als wedstrijdschaatser, maar de liefde voor de sport houdt hem op het ijs. Nu als een van de vele coaches van de omvangrijke Chinese delegatie in Enschede. „Schaatsen zal altijd mijn grote liefde blijven. Ik ben blij dat ik nu de kans krijg om mijn ervaring door te geven en de mensen te behoeden van de verkeerde dingen die ik in mijn carrière heb gemaakt.”

Borculose grootouders