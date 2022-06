Voormalig Tourwinnaar Greg LeMond (60) lijdt aan leukemie

Met video Hockeyers in doelpunt­rijk duel in Londen opnieuw langs Engeland

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League ook de tweede wedstrijd tegen Engeland gewonnen. Na de 0-3 van zaterdag eindigde het duel in de Britse hoofdstad Londen in 3-6 voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee. Daarmee nam Oranje de leiding in de stand van de Pro League over van India.

5 juni