Voormalig US Open-winnaar na 30 maanden blessureleed terug op de baan

De winnaar van de US Open in 2009, toen hij in de finale Roger Federer de baas was, keert terug na ongeveer dertig maanden met blessures te hebben geworsteld.



Del Potro speelde niet meer sinds hij in juni 2019 op Queens in Londen een zware blessure aan een knie opliep. De Argentijn heeft inmiddels vier operaties ondergaan.



De voormalig nummer 3 van de wereld is flink gekelderd op de ATP-ranking en vindt zichzelf nu terug op de 757ste plaats. Voor het toernooi in eigen land heeft hij een wildcard gekregen.