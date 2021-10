Voorwaardelijke celstraf geëist tegen ‘Opi Omi’-vrouw die valpartij veroorzaakte tijdens Tour de France

De Tour-bezoekster werd verdacht van het ‘ niet moedwillig verwonden van mensen’. Daar staat een straf op van 1 jaar cel of een boete van 15.000 euro. De internationale wielerbond eiste een symbolische boete van 1 euro.



De 31-jarige vrouw was op 26 juni aanwezig bij de eerste etappe van de Tour de France. Ze stond langs de kant, met een voet in de berm en een voet op het asfalt, en hield een groot bord omhoog. Dat richtte ze op de tv-camera’s. Ze zag daardoor niet dat er achter haar het peloton kwam aanstormen.



De Duitse renner Tony Martin reed keihard tegen het bord aan. Hij kwam ten val en de vrouw kreeg een flinke zwieper. Achter Martin viel daarna de ene na de andere renner neer. Binnen een minuut was het asfalt bedekt met een letterlijke berg van tientallen fietsen en tientallen renners.



Er raakten wielrenners gewond en een enkeling was gedwongen de wielerronde af te breken. Martin besloot later met wielrennen te stoppen, onder meer vanwege de gebrekkige veiligheid.