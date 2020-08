Voorzitter Atlético tegen boze fans: koop je eigen club dan maar

Veel fans van Atlético hadden kritiek op het spel van hun ploeg en de tactische keuzes die Simeone maakte. ,,Simeone is niet onaantastbaar en velen waren het gisteren niet met hem eens. Maar hij is degene die de opstelling bepaalt. Als het je niet bevalt, koop dan je eigen club, maak je eigen selectie en kies je beste basisopstelling”, aldus Cerezo, die vindt dat Simeone wel wat meer krediet verdient.

De Argentijn is al sinds 2011 trainer van Atlético en bezorgde de club twee keer de Europa League, één keer de Spaanse titel en één keer de Spaanse beker. In 2014 en 2016 verloor Atlético de finale van de Champions League van Real Madrid.

,,Ik denk dat we een heel goed seizoen hebben gehad. We zijn in de top drie geëindigd in La Liga en hebben ons gekwalificeerd voor de Champions League, wat niet eenvoudig is”, vervolgde Cerezo. ,,Ik begrijp wel dat sommige fans nu gefrustreerd zijn. We hadden er meer van verwacht. Maar dit hoort ook bij voetbal.”