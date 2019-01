Voorzitter Juventus sprak met De Ligt, megabod op Neres

De transfermarkt is begin deze maand geopend. Mis tot en met 31 januari niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Juventus sprak met De Ligt

Het is eigenlijk niet meer de vraag of Matthijs de Ligt komende zomer naar een Europese topclub verkast, maar welke club er met de Ajacied aan de haal gaat. Manchester City, Barcelona, Bayern München en Paris Saint-Germain werden genoemd als potentiële nieuwe werkgevers, en volgens Corriere dello Sport voegt Juventus zich als serieuze kandidaat aan dat lijstje toe. De Italiaanse sportkrant meldt dat Juve niet onder de indruk is van de pogingen van zijn concurrenten om De Ligt tot een transfer te verleiden. Voorzitter Andrea Agnelli zou na de uitreiking van de Golden Boy-award in december lang hebben gesproken met De Ligt en zijn familie. Ajax-directeur Edwin van der Sar, oud-speler van Juventus, zou daar ook bij aanwezig zijn geweest.

Volledig scherm Matthijs de Ligt. © ANP Pro Shots

Sparta meldt zich voor Bryan Smeets

Volledig scherm Bryan Smeets (rechts). © W Vzoeren Sparta heeft zich bij TOP Oss gemeld om de overname van Bryan Smeets (26) te bespreken. Dat bevestigt algemeen en technisch directeur Peter Bijvelds. Een akkoord is er voorlopig nog niet.



Smeets is bezig aan een uitstekend seizoen in Oss. Afgelopen seizoenshelft scoorde de aanvallende middenvelder zes keer. De Maastrichtenaar kwam eerder uit voor MVV, De Graafschap en Cambuur. Bij de Graafschap vergaarde Smeets landelijke bekendheid door in 2016 de titelplannen van Ajax te doorkruisen met zijn gelijkmaker (1-1) op de laatste speeldag.

Vitesse legt Margaret vast

Vitesse legt Richonell Margaret vast. Het talent uit eigen stal is een driejarig contract overeengekomen met de Arnhemse eredivisionist. De verbintenis gaat op 1 juli van dit jaar in.



Margaret (18) is eerstejaars speler bij Vitesse. Hij is in de zomer van 2018 overgekomen van Ajax en speelt in Arnhem in het team Onder 19 jaar, getraind door Dennis van Beukering en Theo Janssen.



Margaret kan als aanvaller en schaduwspits uit de voeten. De Noord-Hollander is deze week al mee met Vitesse op het trainingskamp in Portugal. Bij goede ontwikkeling wil de Arnhemse club doorschuiven naar de eerste selectie.

Thy naar PEC Zwolle

Lennart Thy (26) wordt speler van PEC Zwolle. De voormalige spits van VVV en houder van de Fair Play-Award tekent een contract tot medio 2020 bij de degradatiekandidaat en voegt zich hoogstwaarschijnlijk vandaag nog bij de selectie van trainer Jaap Stam in het Zuid-Spaanse Mijas.



De Vrij krijgt gezelschap

Volgens Sky Italia krijgt Stefan de Vrij in de defensie van Internazionale gezelschap van Diego Godín. De 32-jarige verdediger wordt transfervrij overgenomen van Atlético Madrid, waar zijn verbintenis na dit seizoen afloopt. Godín gaat in Milaan een contract tekenen voor twee jaar, met optie op één extra jaar.



Godín speelt nu acht seizoenen in de Spaanse hoofdstad. Met Atlético won de Uruguayaan meerdere hoofdprijzen: onder meer twee keer de Europa League, driemaal de Europese Supercup en de Spaanse landstitel in 2014.

Volledig scherm Diego Godín. © REUTERS

Rutten benaderd door Anderlecht

Welke nieuwe trainer Anderlecht binnenkort gaat presenteren, is nog niet met zekerheid te zeggen. Maar dat de Belgen hun zinnen hebben gezet op een Nederlander, is glashelder. Na Martin Jol en Phillip Cocu, heeft Frank Arnesen, technisch directeur van Anderlecht, nu zijn pijlen gericht op Fred Rutten. De 56-jarige oefenmeester is benaderd door de nummer 5 van de Belgische Jupiler League.



Rutten zit op dit moment zonder werk; 1 november jongstleden stapte hij op als trainer van Maccabi Haifa in Israël. In het verleden was Rutten onder meer coach van PSV, Feyenoord, FC Twente, Vitesse en Schalke 04.

Fàbregas vertrekt naar Monaco

Volledig scherm Cesc Fàbregas. © REUTERS Volgens Sky Sports staat Cesc Fàbregas op het punt om Chelsea te verruilen voor AS Monaco. De 31-jarige Spaanse middenvelder, wiens contract aan het einde van het seizoen afloopt, is geen vaste waarde in Londen. Fàbregas kwam deze jaargang slechts tot zes duels. De verwachting is dat Fàbregas vanmiddag in de derde ronde van de FA Cup thuis tegen Nottingham Forest wel zijn opwachting zal maken in het keurkorps van Maurizio Sarri, maar dat dit tevens zijn laatste wedstrijd zal zijn voor de Blues .



Fàbregas speelt sinds 2014 voor Chelsea. Daarvoor voetbalde hij drie jaar bij FC Barcelona en acht jaar bij Arsenal.

Chinees bod op Neres

De Chinese club Guangzhou Evergrande heeft bij Ajax een megabod op David Neres neergelegd, meldt De Telegraaf. Guangzhou Evergrande wil 30 miljoen euro betalen voor de 21-jarige aanvaller uit Brazilië. Marc Overmars heeft in een eerder stadium gemeld dat er deze winterstop geen speler uit Amsterdam zal vertrekken, maar naar verluidt zou de Ajax-directeur voor een bedrag van 40 miljoen euro bereid zijn van dit principe af te wijken.



Neres voetbalt nu drie jaar bij Ajax, dat hem in 2016 voor 12 miljoen euro overnam van São Paulo FC. Dit seizoen heeft de Braziliaan onder Erik ten Hag lang niet altijd een basisplaats. Neres wordt voornamelijk gebruikt als ideale twaalfde man voorin, en zou niet bepaald tevreden zijn met die rol. Zijn contract in Amsterdam loopt tot medio 2022.