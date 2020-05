Voorzitter Military Boekelo: ‘Uitkleden is de Military onwaardig’

Vorige week, toen minister De Jonge schreef dat er pas toestemming is voor massale evenementen in Nederland als er een vaccin is tegen het coronavirus, wilde de organisatie de handdoek nog niet direct in de ring gooien. „Wij hadden onze analyse nog niet klaar. Wij geven ons niet over op basis van uitspraken van de minister”, zegt voorzitter Robert Zandstra daar deze donderdag over, nadat bekend is gemaakt dat de vijftigste editie van de Military Boekelo wordt doorgeschoven naar 2021.