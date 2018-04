Voorzitter Roma beboet na sprong in wereldberoemde fontein

Pallotta dook op het wereldberoemde Piazza del Popolo achterwaarts de fontein in nadat zijn club Barcelona met 3-0 versloeg. De Romeinen drongen daarmee door in de halve finales van de Champions League.



Het springen in een historische fontein wordt bestraft met een boete van 500 euro. Nadat de video naar buiten kwam heeft Pallotta gebeld met Raggi om zijn excuses aan te bieden. Toevallig genoeg hadden de twee vandaag al een afspraak staan, waar dit incident zeker nog even wordt besproken.