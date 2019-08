Vormdipje bij Groenewegen: ‘Sprinters houden niet van verliezen’

Door Ad Pertijs



Boos trok Dylan Groenewegen de deur van de teambus van Team Jumbo-Visma achter zich dicht. Voor de derde achtereenvolgende dag was in de BinckBank Tour de massaspurt op een nederlaag uitgedraaid. Dat het verschil met winnaar Sam Bennett dit keer minimaal was, maakte het verlies volgens ploegleider Jan Boven niet minder pijnlijker.



,,Nee, want verliezen is verliezen. Met welk verschil maakt niet uit.” Na de mispeer van maandag (want niet aan sprinten toegekomen), de derde plaats van dinsdag (voorbij gevlogen door twee man) was de fotofinish juist de pijnlijkste nederlaag van de drie. En dus vond Boven het logisch dat de teleurgestelde Amsterdammer in Aalter de bus niet meer uitkwam voor een toelichting op de sprint.