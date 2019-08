Vormer helpt Club Brugge na spektakelstuk naar play-offs

Springrui­ter Schipper ongenaak­baar in barrage Schröder Master­class Tubbergen

21:47 TUBBERGEN - Springruiter Rob Schipper (31) verbrijzelde vijf jaar geleden tijdens de training een voet. Zijn paard sloeg over de kop en de ruiter uit Boekelo belandde in het ziekenhuis. Hij zou nooit meer kunnen rijden, zo schatten artsen in. Anno 2019 is Schipper weer volledig actief als professioneel ruiter. En tot zijn grote vreugde won hij gisteravond in hartje Tubbergen de 20e editie van de Schröder Masterclass. Lachend liet hij de champagne over zich heen spuiten door de nummers twee en drie, respectievelijk Sander Geerink en amazone Maud Wiefferink.