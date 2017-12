Voronina sterkste op 3000 meter zonder Nederlanders

De 23-jarige Russin zegevierde in een tijd van 3.57,70. Het was haar tweede triomf in de wereldbeker, na haar eerste goud in maart 2016 in Heerenveen, eveneens op de 3000 meter.

De Tsjechische Martina Sablikova eindigde als tweede in 3.57,84. Het brons was voor de Duitse Claudia Pechstein met 3.58,69. Melissa Wijfje, de enige Nederlandse deelneemster in de A-divisie, reed de negende tijd: 4.03,89.

Ireen Wüst, olympisch en wereldkampioene op deze afstand, verscheen in Utah niet aan de start. Haar ploeggenote Antoinette de Jong, Nederlands kampioene op de 3000 meter en winnares van de eerste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen, ontbrak eveneens. Ze moest haar leidende positie in het wereldbekerklassement afstaan aan Voronina, die vorige maand in Thialf als tweede eindigde.