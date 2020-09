Vos de sterkste op steile slotklim in derde etappe Giro Rosa

Tex Town Tigers haakt na dubbel verlies af in titel­strijd

17:51 HAARLEM - Voor het eerst deze competitie heeft Tex Town Tigers een dubbele nederlaag geleden. Sparks was in Haarlem twee keer te sterk: 1-0 en 2-1. TTT moet daardoor voorlopig afhaken in de titelstrijd. Koploper Roef heeft vier punten meer dan de Enschedese formatie en in verliespunten staat ook Sparks er beter voor.