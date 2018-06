Vos eindigt als tweede in Groot-Brittannië

Na 122 kilometer van Dolgellau werd er gesprint in kustplaats Colwyn Bay. Vos eindigde als vierde. De Finse Lotta Lepistö won de etappe en de Amerikaanse Rivera schreef de Britse etappekoers op haar naam. Vos eindigde als tweede.

Vos, de 31-jarige kopvrouw van WaowDeals Pro Cycling, vierde in Groot-Brittannië haar rentree in het peloton. Ze is helemaal hersteld van een sleutelbeenbreuk, die ze op 22 april opliep bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik.