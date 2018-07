Vos eindwinnares BeNe Ladies Tour

Waterpolo­man­nen uitgescha­keld door Hongarije op EK in Barcelona

18:59 De Nederlandse waterpoloërs zijn er niet in geslaagd om de laatste acht te halen op het EK in Barcelona. In de tussenronde was vice-wereldkampioen Hongarije met 12-9 te sterk voor de formatie van bondscoach Robin van Galen. Door de nederlaag gaat Oranje nu wedstrijden spelen voor de negende tot en met twaalfde plaats.