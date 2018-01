Vos en De Jong in selectie WK veldrijden

Paardensport Ter Braak grote winnaar Twente Cup

28 januari AMBT-DELDEN Tweespanmenner Coen ter Braak is zaterdagavond in Ambt-Delden de grote winnaar geworden van de Twente Cup. De Enternaar won niet alleen bij de pony’s, maar zette over twee manches ook nog eens de snelste tijd neer, waardoor hij zich kroonde tot dagwinnaar. Tweespanmenner Alfons Engbers uit Vasse won bij de paarden.