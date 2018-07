Vos en Wild stappen af in Giro Rosa

Lezerstour Dennis Wilt: 'Factor weer maakt Tour extra spannend'

13 juli ENSCHEDE - Zijn start was niet veelbelovend, maar Dennis Wilt wist donderdag al zijn derde dagzege op rij te boeken in de prominententour van de Tubantia Lezerstour. De weerman uit Borne staat inmiddels vierde in de stand onder de prominenten. Maar hij rekent zich nog niet rijk. "De weg naar Parijs is nog lang, en er kan veel gebeuren."