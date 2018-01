Vos hervat training op Mallorca

‘Barça betaalde in totaal 200 miljoen voor Neymar’

18:14 FC Barcelona nam Neymar in 2013 over van het Braziliaanse Santos. Officieel bedroeg de transfersom 57,1 miljoen euro en het salaris was 71 miljoen euro voor vijf jaar. Maar volgens de Catalaanse sportkrant El Mundo Deportivo betaalde Barça inclusief salaris en allerlei clausules in totaal meer dan 200 miljoen euro.