Vos in België weer van de troon gestoten door D'Hoore

D'Hoore (27) boekte haar tweede ritzege in de Lotto Belgium Tour. De Belgische had dinsdag ook al de proloog gewonnen. D'Hoore bleef Vos toen een fractie van een seconde voor. In de eerste etappe van woensdag waren de rollen omgedraaid en sprintte Vos in Ninove naar de winst, voor de Belgische.

De rit van donderdag werd gekleurd door een kopgroep van vier rensters. Zij werden in de laatste kilometer teruggepakt door het jagende peloton, met op kop de WM3-ploeg van Vos. De klassementsleidster moest in de sprint echter buigen voor D'Hoore. De Amerikaanse Coryn Rivera eindigde wederom als derde, net als de voorgaande twee dagen.