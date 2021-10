Vos klopt wereldkampioene Brand in Waterloo

De drie Nederlandse veldrijdsters heersten in de eerste wereldbeker van 2021-2022. Brand (32) reed in haar regenboogtrui het grootste deel van de wedstrijd op kop, met Vos en Betsema vlak achter zich. In de zesde en laatste ronde nam Vos de eerste plaats over van Brand. De twee Nederlandse rensters gingen soms zij aan zij door de smalle bochten. De 34-jarige Vos bleek over de snelste sprint te beschikken en schreef de wedstrijd op haar naam. Brand, die Parijs-Roubaix oversloeg omdat ze zich al wilde focussen op de cross, werd tweede. Betsema kwam als derde over de streep.