Vos na teleurstellend WK: Volgend jaar eerder het veld in

Door Ad Pertijs



Ze had zich 'helemaal kapot' gereden in Valkenburg, liet ze weten. ,,Ik ben dan ook behoorlijk teleurgesteld", zei ze over haar slechtste WK in vele jaren. ,,Dat ik in 2015 nog derde werd in Tabor was achteraf gezien een wonder. Hier had ik een wonder nodig om op het podium te komen. Ik heb vooraf gebluft, maar eigenlijk zat er niet meer in dan dat."



Dat was een pijnlijke conclusie voor een vrouw die tussen 2006 en 2014 zeven wereldtitels won in het veld. Ze zegt zich door de achttiende plek achter ook weer niet uit datzelfde veld te laten staan. ,,Volgend jaar begin ik eerder in het seizoen met veldrijden. Dan wil ik ook het EK begin november er bij pakken."



Ze heeft lessen getrokken uit de afgelopen mislukte campagne, zegt ze. ,,Achteraf gezien had ik er eerder uit moeten gaan", zegt ze over de verkoudheid waarmee ze half december aan het seizoen begon. Die bleef haar parten spelen tot op het NK. Daarna pas nam Vos het besluit om haar crossprogramma te onderbreken en de warme Spaanse zon op te zoeken. Ze kon er goed trainen, maar het seizoen bleek al verloren.



Of dat haar zorgen baart? ,,Kennelijk herstel ik niet meer zo snel van een dergelijke verkoudheid." Voor ze na Tabor 2015 overtraind uit de koers stapte, ging alles ook wat dat betreft veel vlotter, beseft ze.