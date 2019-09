Vos oppermachtig naar eindzege in Ardèche

De 32-jarige wielrenster van CCC-Liv won in Privas na een korte etappe van 87,9 kilometer met twee beklimmingen van de eerste categorie en een col van de tweede categorie.



Vos won eerder de eerste, tweede en derde etappe en was ook de beste in de zesde rit. Ze begon met een ruime voorsprong van 4 minuten op de Duitse Clara Koppenburg aan de slotetappe. Daarin was ze opnieuw de sterkste. Ze klopte medevluchtster Nikola Noskova uit Tsjechië.



Vos is bezig aan een sterk jaar met naast de vijf ritzeges in de Ardèche ook drie ritzeges en het eindklassement in de Ronde van Noorwegen en vier etappezeges in de Giro Rosa. Ook won ze de Trofeo Alfredo Binda en La Course.