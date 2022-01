Vos solo en in tranen naar zevende nationale veldrijtitel, Van der Haar volgt Van der Poel op

VIDEOMarianne Vos is voor de zevende keer tot Nederlands kampioene veldrijden gekroond. De 34-jarige Brabantse kwam na een indrukwekkend optreden in Rucphen solo met de tranen in haar ogen over de streep. Bij de mannen was Lars van der Haar de beste.

Vos reed al vroeg in de wedstrijd weg bij haar concurrenten. Die hinderden elkaar door kleine foutjes en zo liep de voorsprong van Vos op tot een seconde of twintig. Wereldkampioene Lucinda Brand, de beste vrouw van dit seizoen, ging alleen in de achtervolging, maar zag haar achterstand alleen maar groter worden.

Volledig scherm Marianne Vos komt geëmotioneerd over de finish. © ANP

Brand maakt voor haar doen veel foutjes en zag titelverdedigster Ceylin del Carmen Alvarado vanuit de achtergrond steeds dichterbij komen. De wereldkampioene hield echter stand en legde beslag op het zilver. Alvarado moest het doen met brons. Eind deze maand doen ze alle drie mee aan het WK in het Amerikaanse Fayetteville.

Het NK zou eigenlijk in Zaltbommel worden gehouden. Toen bleek dat er vanwege de coronamaatregelen geen toeschouwers welkom zouden zijn, gaf die gemeente de organisatie echter terug. In Rucphen was vorige maand nog een cross om de wereldbeker. Ook toen won Vos.

Volledig scherm Marianne Vos in actie tijdens het NK veldrijden. © ANP

Vos is niet zo van de lijstjes. Ze vertelde onderweg van de omroeper te hebben gehoord dat ze wellicht haar zevende titel ging veroveren. ,,Ik dacht: dat zou best eens kunnen. Ik ben er zelf nooit zo mee bezig. Ik was vooral aan het afzien en proberen deze binnen te halen”, vertelde Vos, die nu gaat trainen in Spanje en voor de reis naar de Verenigde Staten alleen nog de wereldbekerveldrit van Hoogerheide rijdt.

Het was geen plan geweest om al zo vroeg in de wedstrijd alleen op kop te komen, aldus Vos. ,,Nee, dat had niets met moed te maken. Ik had een klein kloofje omdat Denise Betsema achter me wegschoof en er een opstopping was.” Het was, zo vond ze, wel een parcours waarin alleen rijden voordelen bood. “Je kon zo beter je eigen lijn rijden. Met Lucinda achter je weet je dat je geen fouten mag maken. Die geeft nooit op.”

Volledig scherm Het podium, met van links naar rechts Lucinda Brand, Marianne Vos en Cylin del Carmen Alvarado. © ANP

Brand, dit seizoen al zestien keer winnend, baalde. ,,Natuurlijk, het is een gemiste kans. Als je samen de laatste ronde ingaat, kan het anders lopen. Maar ik weet niet of ik dan Marianne wel had kunnen kloppen.”

Goud voor Van der Haar bij de mannen Lars van der Haar heeft zijn derde nationale titel in het veldrijden te pakken. De Europees kampioen was in Rucphen veel te sterk voor zijn concurrenten, reed al snel weg en kwam solo over de streep. Corné van Kessel pakte het zilver. Het brons ging naar Mees Hendrikx, die zich zo tot nationaal kampioen bij de beloften kroonde. Volledig scherm Lars van der Haar in actie op het NK. © photo: Cor Vos De 30-jarige Van der Haar werd in 2013 en 2014 ook al Nederlands kampioen. Daarna moest de Utrechter het op de NK’s steeds afleggen tegen Mathieu van der Poel, die de afgelopen zes edities van de NK won. Van der Poel heeft zijn veldritseizoen vanwege een rugblessure voortijdig beëindigd en ontbrak daarom bij de nationale titelstrijd. Van der Haar hoopt eind deze maand bij de WK in de Amerikaanse stad Fayetteville een medaille te kunnen pakken. Hij vormt samen met Van Kessel de kleine Nederlandse afvaardiging bij de mannen. Naast Van der Poel ontbreekt ook de Belgische kampioen Wout Van Aert op de WK. De renner van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg won het BK voor de vijfde keer. Volledig scherm Wout Van Aert op weg naar zijn vijfde titel. © BELGA Drievoudig wereldkampioen Van Aert reed begin december in Boom zijn eerste cross van dit seizoen en won die gelijk. Het was het begin van een indrukwekkende zegereeks. Van Aert schreef bijna alle wedstrijden waaraan hij meedeed op zijn naam. Alleen bij de wereldbeker vorige week in Hulst lukte dat niet vanwege mechanische pech. Ook op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke kon niemand in zijn spoor blijven. Eli Iserbyt, de Belgische leider in de klassementen van de wereldbeker en de Superprestige, stapte af. Laurens Sweeck eindigde op ruim een minuut als tweede, het brons was voor Quinten Hermans. Bij de vrouwen ging de Belgische titel zaterdag al voor de dertiende keer op rij naar Sanne Cant.