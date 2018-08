Vos wint alle etappes in Ronde van Noorwegen

De wielrenster van WaowDeals bleef in haar gele leiderstrui de Amerikaanse Coryn Rivera (Team Sunweb) voor in de slotetappe, die over 154 kilometer ging. De Zweedse Emilia Fahlin kwam als derde over de streep. De rit startte op de Svinesund-brug, precies op de grens van Noorwegen en Zweden. Het ene deel van het peloton begon op Noorse bodem aan de rit, het andere deel in Zweden.