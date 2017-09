Vos wint etappe en neemt leiding in België

Hendriks: 'Breng hockeyclubs samen bij UT'

6 september ENSCHEDE - Krijgt Twente ooit nog een hockeyteam op het hoogste niveau? Enschedeër Niek Hendriks, oud-hoofdklassespeler, is niet bepaald optimistisch. „De clubs moeten in de spiegel kijken en ergens over heen stappen."