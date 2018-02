Vos wint na teleurstellend WK in Maldegem

Door Pim Bijl



Vos werd zaterdag slechts achttiende op het WK in Valkenburg. Vos-onwaardig, gezien haar zeven eerdere wereldtitels. Op het snelle parkoers in Maldegem herstelde ze zich uitstekend. Vos won solo, ruim voor Annemarie Worst en Laura Verdonschot.



De dertigjarige renster van WaowDeals werd op het laatste moment aan de startlijst toegevoegd en had halverwege wedstrijd al een flinke voorsprong opgebouwd. Sanne Cant en Katie Compton drongen nog wel aan, maar de nummer 1 en 2 van het voorbije WK kwamen er dit keer niet aan te pas. Zo bleef het in de achtergrond achter de dit keer ongenaakbare Vos vooral een strijd om plaats twee.